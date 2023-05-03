В Нововаршавском районе Омской области ввели карантин из-за бешенства

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области в селе Красный Яр Нововаршавского района ввели карантин из-за бешенства. Ограничения будут действовать с 28 апреля по 27 июня 2023 года. Вирус бешенства выявили у домашней собаки, которая, по всей видимости, заразилась от дикого животного.

В течение двух месяцев в селе запрещено лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами, ввоз и вывоз восприимчивых животных, отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.

По данным Управления Россельхознадзора по Омской области, с начала 2023 года в регионе выявлено 16 очагов бешенства, в том числе в Калачинском, Муромцевском, Таврическом, Марьяновском и других районах, а также в Омске. С шести из них сняли ограничения после выполнения комплекса противоэпизоотических мероприятий.

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