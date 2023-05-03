В Омской области за 4,5 миллиона продают типографию

Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Омской области конкурсный управляющий имуществом предприятия-банкрота выставил на торги ООО «Русско-Полянская районная типография», которые проходят в формате публичного предложения. В лот включено помещение площадью 523,3 квадратных метра в Русской Поляне, гараж и право долгосрочной аренды земельного участка под этими объектами.
Стартовая цена составила 4,5 миллиона рублей. Каждую неделю, при отсуствии покупателей, она будет снижаться на 10%. Таким образом торги будут проходить вплоть до 7 июля, пока цена типографии не упадет до 1,35 миллиона рублей.
Собственник «Русско-Полянской районной типографии» – Омская область. Министерство имущественных отношений потребовало признать типографию банкротом, чтобы погасить ее долги перед банками и контрагентами.
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