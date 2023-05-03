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НовостиОбщество3 мая 2023 5:50

В Омске активно наносят дорожную разметку

Работы выполняет «Транссигнал»
Наталья ВИРКУНЕН

Фото: пресс-служба администрации города Омска

В телеграм-канале омский мэр Шелест разместил информацию о том, что на дороги города активно наносят дорожную разметку после зимы. Работы выполняет «Транссигнал» и привлеченный подрядчик, название компании не уточняется.

- Сегодня специализированные бригады дорожников выйдут на улицы Кирова, Дианова, 2-ю Солнечную, 7-ю Северную и Красный Путь, - подчеркнул градоначальник.

Шелест сообщил, что разметку успели обновить на нескольких центральных улицах, в том числе - на площади Победы, Соборной площади, на улицах 22 Апреля, Химиков, Иртышской набережной.

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