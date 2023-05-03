В Омске погиб водитель Honda Accord, влетев на большой скорости в металлическое ограждение

Фото: УМВД России по Омской области.

Рано утром 3 мая на улице Герцена близ дома №69 произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. Полицейскими на месте аварии предварительно установили, что 35-летний водитель автомобиля Honda Accord не справился с управлением машины и врезался в металлическое ограждение.

- В результате ДТП водитель автомобиля Хонда скончался на месте происшествия. Полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, – передают пресс-службы полиции и Госавтоинспекции.

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