Деятельность омского водоканала соответствует стандарту

Внешний надзорный аудит на соответствие требованиям стандарта прошел на предприятии в апреле. В ходе проверки аудитор проанализировал деятельность 17 подразделений. Рассмотрел процессы водоподготовки, транспортировки воды потребителям, процессы транспортировки и очистки сточных вод, работу с потребителями и организацию закупочных процедур.

Особое внимание в ходе аудита было уделено достоверности проведения процедур лабораторного качества воды, поступающей жителям города, и лабораторного качества процесса очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Иртыш. По итогам аудитор не выявил несоответствий в деятельности водоканала, отметил эффективность деятельности предприятия и высокое качество предоставляемых услуг водоснабжения и водоотведения. Девять структурных подразделений предприятия были признаны эталонными.

- С 2010 года интегрированная система менеджмента омского водоканала прошла путь становления, развития и совершенствования. Стандарты стали частью рабочих процессов. В нынешних реалиях мы продолжаем совершенствоваться. Предприятие работает в условиях жестких тарифных ограничений и постоянного повышения экологических требований. Стандарты, в свою очередь, помогают нам не только поставлять горожанам питьевую воду высокого качества и качественно очищать стоки, но и искать внутренние резервы и применять лучшие практики, - отметил генеральный директор «Росводоканал Омск» Павел Козлов.

По итогам аудита в адрес министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Владимира Шнипко и мэра города Сергея Шелеста направлены письма-отзывы, где отмечено, что «в ходе аудита подтверждена высокая эффективность АО «ОмскВодоканал» в достижении поставленных целей. Предприятие демонстрирует приверженность глобальным целям устойчивого развития в решении задач обеспечения качественными услугами водоснабжения и водоотведения, лабораторного контроля качества объектов окружающей среды».