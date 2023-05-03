В Омске по улице Жукова сносят бетонный забор, простоявший там много лет

Фото: Яндекс.Карты.

Омское управление дорожного хозяйства и благоустройства 29 апреля приступило к сносу бетонного забора на территории между улицей Маршала Жукова и Омской таможней. Убрать с участка забор распорядилась администрация Центрального округа, считая объект самовольно утсановленным. 11 апреля распоряжение подписал глава округа Амангельды Мендубаев.

Согласно распоряжению ограждение на территории возле сквера имени Карбышева находится на муниципальном участке и является незаконным, несмотря на то, что простояло там много лет.

Также, согласно документу, забор должны будут убрать до 5 мая. УДХБ было вынуждено взять на себя этот снос - владельцы прогнорировали превоначальное требование. Снос перешел в разряд принудительного.

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