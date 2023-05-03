Роспотребнадзор: в Омской области почти 400 человек пострадали от укусов клещей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С начала весны в Омской области 395 человек были укушены клещами. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону. В 127 случаях клещи покусали детей. Никто из пострадавших не заразился инфекционными заболеваниями, которые переносят насекомые. Специалисты исследовали 98,5% снятых с людей клещей и установили, что 1,2% насекомых были заражены болезнью Лайма, 1% - вирусом клещевого энцефалита.

- Возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека было заражено 2,4% насекомых и столько же — возбудителями моноцитарного эрлихиоза человека, — рассказали в ведомстве.

В 2022году на территории региона зарегистрировано 6145 случаев присасывания клещей, в том числе 2034 у детей. Зафиксировано 15 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, из них 0 с летальным исходом. Заболеваемость не превышает среднемноголетние значения. - Случаи присасывания клещей зарегистрированы во всех территориях региона. Большинство людей подвергались нападению клещей на придомовых территориях, на территории сел и деревень, в лесных массивах, на садово-огородных участках, - поясняли в Роспотребнадзоре.