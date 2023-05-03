Омский «Авангард» заключил контракт с защитником из подмосковного «Витязя»

Фото: static.sportbox.ru.

Омский хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт на два года с 28-летним защитником Романом Абросимовым, который ранее играл за клуб из Балашихи «Витязь», сообщает пресс-служба «ястребов». В прошедшем сезоне Абросимов провел 47 матчей за «Витязь» и набрал 14 очков.

- Абросимов – выпускник казанской школы хоккея, дисциплинированный габаритный защитник с атакующими навыками. Умеет вести силовую борьбу и блокировать броски, должен помочь при игре в меньшинстве. Одно из его главных и крайне важных нам качеств – это игровая дисциплина. Показатель полезности «+16» за 47 матчей в «Витязе» говорит сам за себя, — заявил генеральный менеджер омского клуба Антон Курьянов.

Вчера стало известно о том, что к новому сезону омскую команду пополнил чешский защитник Либор Шулак.

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