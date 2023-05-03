С 1 июня из реестра управляющих компаний по Омской области исключат 16 организаций

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Омской области 1 июня 2023 года истекает срок действия лицензии на управление многоквартирными домами у 157 управляющих компаний. 117 из них уже подали заявления на продление документов, при этом 6-ти Госжилинспекция региона отказала. Пока остается неизвестной судьба 34 компаний - от них документы на продление все еще не постпили.

- 16 из 40 УК будут исключены многоквартирные дома из реестра лицензий Омской области, - сообщили в ГЖИ по Омской области.

Перечень исключенных организаций:

1. ООО «УК «ОМСКОЕ ЖКХ»

2. ООО «УК «Новый сервис»

3. ООО «НИЖНЕОМСКИЙ КОММУНАЛЬНИК»

4. ООО «УК «ТКК-СЕРВИС»

5. ООО «ЛУЧ»

6. ООО «ФРЕГАТ»

7. ООО УК «УСПЕХ»

8. ООО «МЕЛОДИЯ УЮТА»

9. ООО «ДОМОУПРАВ»

10. ООО «ЖКХ «СФЕРА»

11. ООО «УК «ГАРАНТ-СЕРВИС»

12. ООО «УК ЖКХ «ОЛИМП»

13. ООО «УК ЖКО № 5»

14. МУП «УК «КОММУНАЛЬНИК»

15. ООО «УК «ПЕРВОМАЕЦ»

16. ООО «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ», – сообщает омская Госжилинспекция.

Но пока собственники МКД не выберут себе новые организации, прежние будут продолжать управление.

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