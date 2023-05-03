С 1 июня из реестра управляющих компаний по Омской области исключат 16 организаций

Фото: Андрей АБРАМОВ
В Омской области 1 июня 2023 года истекает срок действия лицензии на управление многоквартирными домами у 157 управляющих компаний. 117 из них уже подали заявления на продление документов, при этом 6-ти Госжилинспекция региона отказала. Пока остается неизвестной судьба 34 компаний - от них документы на продление все еще не постпили.
- 16 из 40 УК будут исключены многоквартирные дома из реестра лицензий Омской области, - сообщили в ГЖИ по Омской области.
Перечень исключенных организаций:
1. ООО «УК «ОМСКОЕ ЖКХ»
2. ООО «УК «Новый сервис»
3. ООО «НИЖНЕОМСКИЙ КОММУНАЛЬНИК»
4. ООО «УК «ТКК-СЕРВИС»
5. ООО «ЛУЧ»
6. ООО «ФРЕГАТ»
7. ООО УК «УСПЕХ»
8. ООО «МЕЛОДИЯ УЮТА»
9. ООО «ДОМОУПРАВ»
10. ООО «ЖКХ «СФЕРА»
11. ООО «УК «ГАРАНТ-СЕРВИС»
12. ООО «УК ЖКХ «ОЛИМП»
13. ООО «УК ЖКО № 5»
14. МУП «УК «КОММУНАЛЬНИК»
15. ООО «УК «ПЕРВОМАЕЦ»
16. ООО «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ», – сообщает омская Госжилинспекция.
Но пока собственники МКД не выберут себе новые организации, прежние будут продолжать управление.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru