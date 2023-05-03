Мусорные полигоны в Омске оборудуют терминалами для оплаты

Фото: пресс-служба администрации города Омска

В Омске, по словам мэра Сергея Шелеста, состоялась встреча с директором ООО «Магнит» Дмитрием Третьяковым. В первую очередь, обсудили вопросы, связанные с вывози мешков с мусором после субботников и средников. По словам градоначальника, регоператор продолжит помогать городу с техникой для ликвидации несанкционированных свалок.

Затем обсудили другие организационные вопросы. На полигонах должны появиться терминалы оплаты. С их помощью омичи и юридические лица смогут вывозить мусор самостоятельно.

Со временем будет рассмотрен вопрос об увеличении количества выкатных контейнеров в частном секторе. Омичей обещают чаще и глубже просвещать по вопросам обращения с ТКО и ТБО.

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