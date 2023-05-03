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НовостиОбщество3 мая 2023 2:22

На Левобережье Омска ввели в эксплуатацию 17-этажный жилой дом

Застройщик спроектировал в нем только однокмнатные и двухкомнатные квартиры по цене 4 миллиона рублей и выше
Наталья ВИРКУНЕН

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Департамент архитектуры и градостроительства омской администрации выдал разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома № 3 по улице Леонида Маслова. Многоквартирный жилой дом, где только однокомнатный и двухкомнатные квартиры, построил «Завод сборного железобетона № 6» Юрия Гуринова.

Дом, где 17 этажей и 112 квартир, входит в жилой квартал «Регата». Стоимость квартир начинается от 3,7 миллионов рублей и доходит до 5,6 миллионов.

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