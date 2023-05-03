Омский прокурор проконтролирует строительство дома для детей-сирот в Таре

Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области

Строительство дома для детей-сирот в Таре взял под контроль омский прокурор. Об этом сообщили в прокуратуре Омской области.

Здание, рассчитанное на 40 квартир, возводят в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Помимо выпускников интерната здесь будут жить переселенцы из аварийных домов.

– На момент проверки оборудован фундамент здания, осуществляется подготовка к возведению стен в соответствии с техническим заданием и графиком выполнения работ, – рассказали в надзорном ведомстве.

Прокуратура будет следить за исполнением сроков сдачи объекта.