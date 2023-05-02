18 мая омская ТПП проведет семинар «Маркетинговый анализ и аналитика. Окупаемость рекламы»

18 мая 2023 года с 14:00 до 16:00 часов Торгово-промышленная палата Омской области проведет семинар для предпринимателей на тему: «Маркетинговый анализ и аналитика. Окупаемость рекламы».

Мероприятие реализуется по заказу минэкономики Омской области и центра «Мой бизнес» Омской области (Фонд поддержки предпринимательства Омской области) по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Главным спикером мероприятия выступит эксперт в области интернет-маркетинга, управляющий партнер компании «Информационные технологии бизнеса» Андрей Морозов.

В программе мероприятия:

Дата и время проведения: 18 мая 2023 года с 14:00 до 16:00 часов.

Место проведения: Конгресс-Холл, зал «Малый»(3 этаж), г. Омск, ул. 70 лет Октября, д. 25, к 2.

Участие в мероприятии бесплатное!

Регистрация по ссылке:

https://forms.yandex.ru/cloud/644657a45056901bd9170617/

Координаторы проекта от ТПП Омской области:

- советник президента Ершова Елена Александровна, тел.: 8 (3812) 24-54-61,

- начальник ОУДиК Щербакова Екатерина Ильинична, тел.: 8 (3812) 25-43-50.