На окраине Омска найдено тело 20-летнего парня, пропавшего 1 апреля

В Омске волонтеры поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск» обнаружили тело 20-летнего Максима Евдакимено. Его начали искать еще 1 апреля.

- Найден. Погиб. Приносим свои искренние соболезнования родным и близким погибшего, – рассказали в источнике.

Объявление о том, что парень не вернулся домой появилось в Сети только 21 апреля, его разместил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Родственники потеряли связь с Максимом 1 апреля. Он уехал с остановки «Восточная» в сторону поселка Солнечного на общественном транспорте и пропал. Обстоятельства гибели Максима волонтеры не раскрыли – известно, что в его поисках участвовали в том числе сотрудники полиции.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru