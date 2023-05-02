Хоценко и Шелест вывели на уборку Омска от пакетов с мусором всю городскую технику

Фото: пресс-служба администрации города Омска

В своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест сообщил о ходе уборки города после проведенной интенсивной уборки в течение месяца, в частности, субботников и средников.

- Продолжаем интенсивную уборку города. После замечаний главы региона Виталия Павловича Хоценко, к процессу подключился регоператор, который раньше в таких «подвигах» замечен не был. Посмотрим, как будет дальше. Пока могу сказать, что, в целом, по итогам выходных, с улиц города было собрано больше 500 тонн мусора, - написал градоначальник. Глава города сообщил, что власти были вынуждены организовать процесс вывоза мусора почти в круглосуточном режиме, также из ангаров вся имеющаяся техника. При этом в мае процесс общественных уборок в формате субботников и средников будет еще проделжен. До той поры, пока Омск не очистят от лишней листвы и отходов. - Сегодня в ходе аппаратного совещания поручил департаменту городского хозяйства и департаменту контроля подготовить предложения по взаимодействию с «Магнитом». Планирую представить их Виталию Павловичу, и, надеюсь, нам удастся призвать регионального оператора к конструктивному диалогу, - подчеркнул Сергей Николаевич. К этому процессу уже подключились городские депутаты. Населению будут даны четкие руководства к действию, а также памятка - кто, как и после кого должен вывозить собранное. - Нам нужно привести город в порядок и постараться коренным образом изменить ситуацию, чтобы Омск, наконец, перестал слыть «городом летающих пакетов», - резюмировал Шелест.