40% жителей Омска хотели бы запретить аренду электросамокатов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
С наступлением весны портал SuperJob провел опрос среди омичей - узнавали мнение о сервисах по аренде электросамокатов. Выяснилось, что подавляющие 40 % жителей города запретили бы кикшеринг. Главными причинами своего недовольства омичи назвали отсутствие культуры вождения и несоблюдение скоростного режима.
При этом электросамокаты представляют опасность и для пешеходов, и для водителей.
Чаще всего сторонники запрета сервисов кикшеринга оказывались омичи в возрасте 35–44 лет и даже моложе.
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