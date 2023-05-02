40% жителей Омска хотели бы запретить аренду электросамокатов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С наступлением весны портал SuperJob провел опрос среди омичей - узнавали мнение о сервисах по аренде электросамокатов. Выяснилось, что подавляющие 40 % жителей города запретили бы кикшеринг. Главными причинами своего недовольства омичи назвали отсутствие культуры вождения и несоблюдение скоростного режима.

При этом электросамокаты представляют опасность и для пешеходов, и для водителей.

Чаще всего сторонники запрета сервисов кикшеринга оказывались омичи в возрасте 35–44 лет и даже моложе.

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