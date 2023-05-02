Склад пиломатериалов сгорел в Старом Кировске Омска

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

В Старом Кировске Омска сгорел склад пиломатериалов. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

- Сообщение о возгорании в Кировском округе поступило в 15:28. Горел склад пиломатериалов площадью 60 кв. м. и деревянные поддоны на прилегающей территории, - уточнили в профильном ведомстве.

За время тушения сгорело 300 «квадратов». Тушили огонь 5 пожарных машин и 23 человека личного состава. Пострадавших нет.

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