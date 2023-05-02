С начала года на оборонные предприятия Омской области трудоустроены 2800 человек

В Омске состоялась 11-я ярмарка вакансий на предприятия ОПК региона. О кадровой потребности и дополнительных мерах социальной поддержки сообщил ключевой работодатель ярмарки – АО «Сибирские приборы и системы». Предприятие производит электроприводы и блоки управления для космических аппаратов связи, навигации и геодезии.

Представители производства сообщили соискателям, что сейчас производится набор рабочих. Сегодня на предприятие требуются: инженеры-конструкторы, инженеры-технологи, операторы станков с программным управлением, термисты, слесари-инструментальщики, водители, экономисты. Общая потребность в кадрах составляет более 30 мест. Заработная плата специалистов - до 100 тысяч рублей.

- Адекватный ответ на сегодняшний кадровый запрос оборонной отрасли требует совместных усилий различных ведомств, – прокомментировал директор центра занятости Омска и Омского района Алексей Щербаков. - Узнать о том, какие специалисты востребованы в отрасли, можно с помощью горячей линии по номеру 23-22-98.

АО «Сибирские приборы и системы» предлагает расширенный социальный пакет и различные бонусы для сотрудников: материальная помощь в сложных жизненных ситуациях, компенсация санаторно-оздоровительного отдыха, организация спортивных и досуговых мероприятий. Большие возможности развития для молодых специалистов: частичная компенсация аренды жилья, возможности целевого обучения, поддержка участия в профессиональных конкурсах.

Следующая ярмарка вакансий на предприятия оборонно-промышленного комплекса пройдет 5 мая в кадровом центре по улице Тарской, 11. Об условиях труда и рабочих местах расскажут представители АО ФНЦП «Прогресс».

По данным Министерства труда и социального развития Омской области, текущая кадровая потребность предприятий омского оборонно-промышленного комплекса – 2,4 тысячи человек. С 1 января 2023 года на заводы трудоустроены 2,8 тысяч соискателей.