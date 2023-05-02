По поручению Хоценко омским погорельцам уже выплатили матпомощь на неотложные нужды

Фото МЧС по Омской области.

Накануне единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей получили 22 собственника сгоревших домов в Омской области. Ускорить темпы выплат распорядился глава области Виталий Хоценко.

Это 10 жителей села Новокарасук Крутинского района, 6 жителей деревень Луговая и Колькуль Тюкалинского района, 4 жителя деревни Чистоозерье Большереченского района, 2 жителя села Бражниково Колосовского района. Все вопросы по выплатам в связи с утратой имущества были решены в течение первых суток после трагических происшествий.

- Сегодня работаем по оказанию продуктовой и вещевой помощи оказавшимся в трудной жизненной ситуации людям, - в ходе совещания правительства сообщил министр труда и соцразвития региона Владимир Куприянов.

Единоразовая выплата в 50 тысяч рублей положена на домовладение. Единовременную выплату по 100 тысяч рублей из резервного фонда Омской области получает каждый из членов семьи собственника сгоревшего жилья.

Заместитель председателя регионального Правительства Алексей Ромахин сообщил, что право на получение этих выплат имеют 34 человека.

- 28 граждан выплаты по 100 тысяч рублей уже получили, в отношении 6 человек, среди которых - несовершеннолетние дети и инвалиды, завершаются формальности, дающие возможность опекунам получить средства на них, - отметил Ромахин.

Параллельно главы районов помогают пострадавшим в подборе жилья взамен сгоревшего.