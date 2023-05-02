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НовостиПроисшествия2 мая 2023 11:09

Автобус с пассажирами загорелся на улице Кирова в Омске

До приезда спасателей люди покинули салон самостоятельно
Андрей ОБНОРСКИЙ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске на улице Кирова загорелся пассажирский автобус. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

К счастью, в инциденте никто не пострадал. Люди самостоятельно покинули салон.

- На момент прибытия пожарных горел автобус. Пассажиры автобуса эвакуировались самостоятельно. Пострадавших нет, - уточнили в ГУ МЧС России по Омской области.

Отмечается, что к тушению пожара выезжала 1 машина и 5 человек личного состава.

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