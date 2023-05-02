Автобус с пассажирами загорелся на улице Кирова в Омске

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Омске на улице Кирова загорелся пассажирский автобус. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
К счастью, в инциденте никто не пострадал. Люди самостоятельно покинули салон.
- На момент прибытия пожарных горел автобус. Пассажиры автобуса эвакуировались самостоятельно. Пострадавших нет, - уточнили в ГУ МЧС России по Омской области.
Отмечается, что к тушению пожара выезжала 1 машина и 5 человек личного состава.
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