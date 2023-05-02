В Луганске погиб выпускник омской «кадетки»

Фото: Иван ВИСЛОВ
Выпускник омской «кадетки» погиб в Луганской области. Об этом сообщается в официальной группе корпуса.
31 марта 2023 года не стало Леонида Щегловского, который окончил Омский кадетский военный корпус в 2015 году.
Известно, что парня не стало при выполнении задач в ходе СВО в городе Кременная. Он получил орден Мужества посмертно.
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