Омская реклама «ПризываНет» возмутила УФАС Татарстана из-за подрыва доверия к воинской службе

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Законные, по мнению владельцев организации, способы «откосить» от армии вызвали резонанс в Республике Татарстан. Омское ООО «Медицинско-правовая компания» ранее известное как «ПризываНет» оштрафовано антимонопольщиками.

Все дело в том, что контекстная реклама, которая была настроена на Татарстан, обещала призывникам «добавить год к своей молодости». Ее же дополняли фразы: «Получите военный билет. И наслаждайтесь насыщенной и свободной жизнью!». Отмечалось, якобы этим способом уйти от службы уже воспользовались 80 тысяч парней.

– Татарстанским УФАС России реклама юридической фирмы была признана противоречащей общественным интересам, принципам морали, подрывающей усилия, направленные на патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, поскольку означает, что при обращении к рекламодателю за услугой гражданин может избежать призыва на военную службу, – отметили в ведомстве.

Суд поддержал антимонопольщиков и оштрафовал омскую фирму на 100 тысяч рублей..

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