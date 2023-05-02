Чешский защитник Либор Шулак вошел в состав команды омского «Авангарда»

Фото: ХК «Авангард»

В состав команды омского «Авангарда» вошел чешский защитник Либор Шулак. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

- В прошлом сезоне Либор был настоящим лидером «Адмирала», забрасывал ключевые шайбы, мотивировал партнеров как на льду, так и в раздевалке. Свободных игроков с российским паспортом на эту позицию на рынке не было, — прокомментировал генменеджер клуба Антон Курьянов.

Действительно, хоккеист отличился своими спортивными показателями. Он сыграл 79 матчей, в которых набрал 42 (15+27) очка. Показатель полезности хоккеиста составил «+10».

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