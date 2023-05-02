65 автомобилей стоимостью больше 10 млн рублей ездят по улицам Омска

Фото: Эдуард Абрамов

По улицам Омска ездят 65 автомобилей стоимостью дороже 10 млн рублей. Такие данные обнародовало омское управление налоговой службы.

Отмечается, что на юридических лиц зарегистрировано 28 «люксовых» авто, еще 37 единицами владеют физлица.

К слову, этим владельцам придется заплатить 6,7 млн рублей транспортного налога. Для них применяется повышенный коэффициент начисления - 3.

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