Отопительный сезон в Омске завершится 3 мая

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

3 мая в Омске завершится отопительный сезон. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Сергей Шелест.

- С 3 мая теплоснабжающие предприятия начнут отключать подачу тепла в жилые многоквартирные дома и административные здания во всех городских округах, поочередно будут отключаться локальные группы абонентов, - написал градоначальник.

Глава областного центра отметил, что за летний период ресурсоснабжающие организации проведут гидравлические испытания, капитальный и текущий ремонт теплосетей и теплоисточников.

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