Главным тренером «Омских Крыльев» стал Владимир Филатов

Фото: пресс-служба ХК «Авангард».

Владимира Филатова назначили главным тренером «Омских Крыльев». Руководство «Авангарда» заключило с ним двухлетний контракт.

С 2015 по 2023 год Владимир Филатов возглавлял клуб МХЛ «СКА-1946». По его руководством клуб в 2022 году выиграл Кубок Харламова.

— Владимир Филатов отлично зарекомендовал себя на молодежном уровне, приводил «СКА-1946» к чемпионскому титулу МХЛ. Знает многих ребят из тех, кто в следующем сезоне будет играть в «Омских Крыльях», работал с ними в сборной, когда выигрывал Кубок Глинки/Гретцки в 2021 году. В этом тренере мы видим большой потенциал, он умеет работать с молодежью и способен многому научить наших игроков на пути к главной команде. Знаем, что у Владимира Викторовича были другие предложения, в том числе и от клубов КХЛ, поэтому хотел бы поблагодарить его за согласие войти в систему «Авангарда». Будем ждать прогресса от наших хоккеистов команды ВХЛ в следующем сезоне, — прокомментировал назначение генеральный менеджер ХК «Авангард».

Напомним, накануне стало известно об отставке прежнего наставника «Омских Ястребов» Евгения Федорова. Вместе с ним клуб покинули два его ассистента — Николай Золотухин и Рашит Галимжанов.

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