В Омске 8 мая перекроют движение на нескольких улицах вблизи «G-Drive Арены»

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омске на Левобережье в следующий понедельник, 8 мая, ограничат движение всех видов транспорта на нескольких улицах из-за проведения соревнований по велосипедному спорту.

Как уточнили в департаменте общественной безопасности, 8 мая с 11 до 19 для движения транспорта будут закрыты:

— дублер улицы Лукашевича на участке от улицы Шаронова до проезда между гипермаркетом «Лента» (улица Лукашевича, дом 33) и МСК «G-Drive Арена» (улица Лукашевича, дом 35);

— проезд между гипермаркетом «Лента» (ул. Лукашевича, дом 33) и МСК «G-Drive Арена» (улица Лукашевича, дом 35);

— проезд между МСК «G-Drive Арена» (улица Лукашевича, дом 35) и гипермаркетом «Оби» (улица Лукашевича, дом 37) до улицы Шаронова;

— улица Шаронова (до дублера улицы Лукашевича)

В местах проведения мероприятия будет запрещена парковка всех видов транспорта.

Предлагаемый маршрут объезда: по улицам Лукашевича, Крупской, Перелета.

Отметим, в связи с перекрытиями будут изменены маршруты движения общественного транспорта. Информация об возможных изменениях на момент написания материала отсутствует.

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