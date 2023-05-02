В Омской области с 1 по 7 мая возможны перебои в вещании цифровых телеканалов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омской области с 1 по 7 мая ожидаются кратковременные отключения телетрансляции. Об этом сообщили в пресс-службе

Так, 2, 3, 4 и 5 мая с 08:00 до 18:00 возможны перерывы в вещании цифровых телеканалов в поселке Ачаирский Омского района.

Сегодня, 2 мая, с 12:00 до 15:00 в селе Сухое Горьковского района с перебоями будут работать 10 телеканалов.

Как пояснили в РТРС, кратковременные перерывы в телетрансляции связаны с проведением на станциях плановых или профилактических работ, которые требует отключения отключения передающего оборудования.

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