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НовостиОбщество2 мая 2023 4:54

Цветы не пропустили через границу

Специалист Управления Россельхознадзора предотвратил незаконный ввоз на территорию Омской области из Казахстана подкарантинной продукции с высоким фитосанитарным риском.
Источник:kp.ru

У перевозчика отсутствовал сертификат, подтверждающим карантинную фитосанитарную безопасность груза. Причем эти 3000 срезанных цветов перевозили в багаже рейсового автобуса. Груз был задержан 25 апреля на ФКП «Черлакский» должностным лицом регионального Управления Россельхознадзора. По факту нарушения правил ввоза подкарантинной продукции на территорию нашей страны перевозчика привлекли к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ, а партию срезов цветов под контролем должностного лица Управления вернули на попутной грузовой машине назад в Республику Казахстан.