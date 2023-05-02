Цветы не пропустили через границу

У перевозчика отсутствовал сертификат, подтверждающим карантинную фитосанитарную безопасность груза. Причем эти 3000 срезанных цветов перевозили в багаже рейсового автобуса. Груз был задержан 25 апреля на ФКП «Черлакский» должностным лицом регионального Управления Россельхознадзора. По факту нарушения правил ввоза подкарантинной продукции на территорию нашей страны перевозчика привлекли к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ, а партию срезов цветов под контролем должностного лица Управления вернули на попутной грузовой машине назад в Республику Казахстан.