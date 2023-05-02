В строящейся школе на 1122 места в омских Кузьминках появятся атриумы с игровыми площадками

Фото: минстрой Омской области.

В Омске в микрорайоне «Прибрежный» на Левобережье продолжается строительство школы на 1122 места. По проекту там появятся атриумы с игровыми площадками.

— Главный атриум станет основным коммуникационным базисом структуры школы, совмещающим в себе функции внеурочного общения, проведения различных культурно-массовых мероприятий, связи входной группы школы с общественными пространствами актового зала и библиотечно-информационного центра, естественного освещения рекреаций школы и одной из архитектурно-эстетических доминант интерьера школы, — рассказал автор проекта, архитектор Леонид Гусельников.

Строительство школы в «Прибрежном» ведет компания ООО «Наша Школа» в рамках концессионного соглашения. Сдать в эксплуатацию образовательное учреждение планируют к августу 2024 года.

Отметим, школа и прилегающая к ней территория будут оборудованы всем необходимым для комфортного обучения маломобильных групп населения. Так, в здании будут установлены два пассажирских лифта грузоподъемностью до 630 килограммов.

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