Жительница Омска отдала «сотрудникам банка» 158 тысяч рублей, чтобы спасти сбережения

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Очередная жительница Омска попалась на удочку телефонных мошенников и лишилась крупной суммы.

Как рассказала полицейским 47-летняя омичка, с ней связались неизвестные, представившиеся сотрудниками службы безопасности банка. Собеседники убедили женщину, некто пытается похитить ее сбережения. Потерпевшая последовала указанием злоумышленников и перевела на «безопасный счет» 158 тысяч рублей. Только после этого она поняла, что ее обманули.

Отметим, по информации УМВД России по Омской области, на территории региона за минувшие сутки были зарегистрированы 15 факто дистанционного хищения денежных средств.

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