29% омичей отказываются от трудоустройства из-за тестового задания

Фото: Евгения ГУСЕВА

Аналитики портала поиска вакансий «Зарплата.ру» выяснили, как омичи относятся к тестовым заданиям при трудоустройстве.

Согласно результатам исследования, положительно к тестовым задания относятся 60% жителей региона, нейтрально — 29%. У 11% соискателей проверка знаний вызывает раздражение.

Примечательно, что почти треть омичей (29%) отказывается от работы из-за тестовых заданий при трудоустройстве. Среди причин отказа респонденты называют следующие: задание слишком непонятное; неясна цель проведения задания; в открытом доступе отсутствует информация о компании. К ним опрошенные также отнесли зачастую достаточно внушительный объем задания.

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