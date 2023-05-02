В Омской области огласили приговор замгендиректора свинофермы, где в лагуне для навоза утонул мужчина

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кормиловский районный суд огласил приговор 44-летнему замгендиректора свиноводческого комплекса за причинение смерти по неосторожности и покушение на дачу взятки.

— Обвиняемый не обеспечил выполнение работ по строительству ограждения комплекса, в результате чего 26-летний местный житель в ночь 8 октября 2020 года случайно попал на данную территорию, спустился в одну из лагун, из которой не смог самостоятельно выбраться, и умер в результате переохлаждения, — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Кроме того, выяснилось, что фигурант дела пытался дать взятку в размере 1 тысячи рублей сотруднику Госавтоинспекции, чтобы избежать привлечения к административной ответственности за обгон по двойной сплошной.

Суд назначил обвиняемому два года ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности. За попытку дать взятку он отделался штрафом в размере 10 тысяч рублей. Инстанция также удовлетворила иск матери и брата погибшего сельчанина и обязала взыскать со свинофермы 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

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