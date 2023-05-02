Девять омских вузов вошли в число лучших высших учебных заведений России

Фото: Google Maps.

Девять омских высших учебных заведений попали в рейтинг лучших российских вузов в 2023 году, подготовленный специалистами службы исследований портала hh.ru. В него вошли вузы, выпускающие самых востребованных и успешных специалистов на рынке труда.

В топ-100 рейтинга попали два из омских девяти вузов: Омский государственный технический университет (ОмГТУ) — 30 место, Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского (ОмГУ) — 87 место.

Примечательно, что лидерами по востребованности у работодателей оказались выпускники ОмГУ и ОмГПУ — 14,4 и 14 баллов соответственно. По зарплатными ожиданиям на первом месте СибАДИ. Выпускники этого вуза в среднем рассчитывают на заработную плату в размере 45 тысяч рублей.

Среди сибирских высших учебных заведений лучшим оказался Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ). Он занял шестое место в рейтинге.

Напомним, лидер среди омских вузов — ОмГТУ — несколько раз оказывался в центре скандалов. Так, недавно заведующий кафедрой «Холодильная и компрессорная техника и технология» попался на мошенничестве. Весной этого года вуз посещали силовики. Тогда обыски прошли на месте рабочем и дома у ректора Дмитрия Маевского.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru