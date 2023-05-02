В Омской области с 1 мая стартовала навигация для маломерных судов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омской области с 1 мая стартовала навигация маломерных судов. Она продлится до 31 октября 2023 года.

Согласно данным ГУ МЧС по Омской области, на учете Центра ГИМС в регионе состоят свыше 7,5 тысяч маломерных судов.

— Надзор за судоводителями в целях осуществления контрольно-надзорных функций, а также профилактики и предупреждения гибели людей на водных объектах, инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Омской области (ГИМС) совместно с представителями органов МВД, а также специалистами других заинтересованных служб и ведомств, будут проводить ежедневно в ходе патрулирований, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в Омске с 1 мая начали курсировать прогулочные рейсы. Стоимость билетов по сравнению с прошлым годом не изменилась. Взрослый обойдется в 400 рублей, а детский — в 300 рублей. Дети до 5 лет могут прокатиться на теплоходе бесплатно.

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