Омский «Авангард» заключил двухлетний контракт с Либором Шулаком из «Адмирала»

Фото: телеграм-канал ХК «Адмирал».

Омский «Авангард» подписал двухлетний контракт с 29-летним защитником «Адмирала» Либором Шулаком.

С 2021 года на счету Шулака 128 матчей в составе владивостокской команды. В сезоне 2019-2020 хоккеист провел 19 матчей за череповецкую «Северсталь».

Напомним, на прошлой неделе был назначен новый генеральный менеджер «Авангарда». Им стал Антон Курьянов.

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