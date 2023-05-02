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НовостиОбщество1 мая 2023 21:09

На полках омских книжных появились атласы и карты с новыми территориями РФ

Это ДНР и ЛНР, Херсонская и Запорожская области
Елена Урманова

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В книжных магазинах Омска теперь можно найти карты и атласы с новыми регионами страны. Границы РФ увеличились на четыре субъекта — это Херсонска и Запорожская области, ДНР и ЛНР.

Регионы внесены в печатные издания в соответствии с федеральными законами, принятыми в октябре 2022 года после референдума. По результатам народного голосования было принято решение о вхождении территорий в состав РФ.

Пока в продаже есть только атласы издательства «АСТ» и карты от ООО «Атлас Принт». Продавцы сообщили, что атласы поступили в продажу недавно, а карты — два месяца назад.