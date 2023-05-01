Снятый в космосе фильм «Вызов» посмотрели 30 тысяч омичей

Фото: Алиса ТИТКО

В омских кинотеатрах продолжается показ частично снятого в космосе фильма «Вызов». Согласно Единой автоматизированной системе сведений о показе фильмов, картина за первые десять дней проката в Омске успела собрать 7 миллионов рублей.

Кино режиссера Клима Шипенко посмотрели 30 тысяч омичей. В главных ролях — Юлия Пересильд, Милош Бикович и Владимир Машков. По сюжету, хирург Женя отправляется на МКС, чтобы спасти космонавта. Но сначала ей предстоит пройти тщательную подготовку к полету в космос.

В Топ-3 лидеров проката в регионе вошли также боевик с Киану Ривзом «Джон Уик 4» и основанная на реальных событиях картина «На солнце, вдоль рядов кукурузы», посвященная летчику-герою, посадившему самолет на кукурузное поле и спасшему жизни 233 пассажиров.