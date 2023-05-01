К концу первой недели мая в Омск придет 30-градусная жара

Фото: Елена Урманова

По данным Обь-Иртышского УГМС, в первую неделю мая омичей ожидает жаркая погода. Однако случится это не раньше четверга.

Во вторник, 2 мая, в Омске и Омской области днем ожидается до + 14 градусов. Ближе к ночи со вторника на среду столбик термометра опустится до -1…-6 градусов.

В среду, 3 мая, дневная температура составит уже +20 градусов. В ночь со среды на четверг стоит ожидать +3…+8 градусов, местами до -2 градусов.

Жара придет в четверг днем, 4 мая. Синоптики обещают омичам +26 градусов.

Осадков по прогнозу не ожидается. Ветер будет слабый.