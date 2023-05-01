В Омске горел камыш на территории 15 тысяч квадратных метров

Фото: vk.com/omsk_live

Сегодня, 1 мая, на Левом берегу днем случился крупный пожар. По данным ГУ МЧС по Омской области, горел сухой камыш на территории 15 тысяч квадратных метров. Площадь возгорания по размерам сопоставима с садом имени Кирова. На месте происшествия работало 35 пожарных и 7 спецмашин.

Огонь бушевал в районе улиц 3-й Любинской, 2-й Солнечной и Рокоссовского. Дым ощущался в северной части Омска, Кировском округе, на Зеленом острове и в Нефтяниках.

Сотрудникам МЧС удалось локализировать возгорание. Огонь не перебросился на гаражи и жилые дома. Пожар был потушен в 19:09. По предварительным данным, пострадавших нет.