Мэр Омска поздравил труженицу тыла с Первомаем и пообещал помочь с ремонтом

Фото: Телеграм-канал «Мэр Омска Шелест»

Сегодня, 1 мая, Сергей Шелест побывал в гостях у труженицы тыла, одной из старейших жительниц Омска Раисы Кулолаевой. Глава города поздравил омичку с Первомаем и вручил цветы. По его словам, женщина живет скромно, но в окружении дорогих сердцу вещей.

Раиса Георгиевна посвятила всю жизнь медицине. Она 40 лет проработала врачом-гинекологом в БСМП №1. Но еще в 1944 году, участь в меде, Раиса Кулолаева работала в военном госпитале, принимала эшелоны с ранеными. Она вместе с другими женщинами расчищала железнодорожные пути от снега. Было тяжело, но вера в победу придавала сил.

Градоначальник спросил, нужна ли женщине помощь. Омичка рассказала, что на потолке в коридоре осыпается штукатурка. Мэр обещал помочь с ремонтом.

— Посмотрел. Видимо, в этом месте квартиру протапливало — штукатурка начала осыпаться. В ближайшее время пригласим бригаду и приведем все в надлежащий вид, чтобы эта замечательная женщина могла и дальше спокойно жить, — сообщил мэр в своем телеграм-канале.