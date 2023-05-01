Омский «Авангард» поблагодарил за игру семь хоккеистов, покинувших клуб

Фото: пресс-служба ХК «Авангард»

Сегодня, 1 мая, пресс-служба ХК «Авангард» объявила о том, что из команды ушли сразу семь игроков, среди которых — вратарь, нападающие и защитники.

— Хоккейный клуб «Авангард» благодарит за игру Алексея Береглазова, Станислава Галимова, Фёдора Белякова, Алекса Броадхёрста, Виктора Сведберга, Владимира Жаркова и Павла Дедунова. Желаем удачи в дальнейшей карьере, — отметили в «Авангарде».

Накануне, 30 апреля, стало известно о том, что ХК «Авангард» покинул нападающий Федор Малыхин. Сообщается, что стороны прекратили сотрудничество по взаимному соглашению.

Отметим также, что клуб заключил двухлетний контракт с защитником Дмитрием Алексеевым. Также на два года заключили контракт с Антоном Курьяновым, который стал генеральным менеджером ХК.