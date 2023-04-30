В Омске после проведенных субботников и средников организован круглосуточный вывоз собранного мусора

Фото: пресс-служба администрации города Омска

После нескольких недель городских уборок, весенних субботников и средников, в Омске организован круглосуточный вывоз собранного мусора. Такое решение принял глава региона Виталий Хоценко и мэра Омска Сергей Шелест. В первую очередь ТКО и собранные отходы вывозят с переполненных за «месяц чистоты» санитарных площадок и близ лежащих территорий, где жители проводили уборку. Буквально за несколько дней было зачищено 585 проблемных мест.

При этом регоператор по обращению с ТКО традиционно занимается зачисткой контейнерных площадок - вывезено больше 5 200 кубометров мусора, а вот специалистам управления дорожного хозяйства и благоустройства приходится задействовать больше 300 рабочих и сотни машин: мусор горожане складировали где угодно. Только за сегодняшний выходной работники побывали на 100 проблемных территориях, включая некоторые несанкционированные свалки.

Одна из них расположена на улице Доковская - здесь оказались не только горы мусора, но и свалка с изношенными покрышками, строительным мусором.

- Работы там уже ведутся. На данной территории администрация города Омска совместно с региональным минприроды проведут совместные рейды для выявления и наказания тех, кто допускает сброс мусора в неустановленные места. Штрафные санкции могут составить до 500 тысяч рублей, - сообщили в горадминистрации. И добавили, что вывоз мусора в усиленном, то есть круглосуточном режиме, продолжится до полного наведения порядка в городе.