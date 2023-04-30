25 пострадавших в пожаре семей из Омской области получили финансовую поддержку

Фото: телеграм-канал «Хоценко о важном»

Еще 9 семей ожидают соцподдержку от омского правительства. 25 пострадавших при пожарах уже получили деньги. Об этом сообщил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.

Воскресным утром новый глава региона собрал оперативный штаб по предупреждению ЧС. Там обсуждались вопросы предоставления жилья семьям, которые на пожарах потеряли жилье.

- Главы районов должны максимально быстро подобрать в том же населенном пункте жилье и заявляться в Правительство на получение средств из регионального резервного фонда. За руку нужно каждого человека провести, и, если дом понравился, приобрести его, чтобы люди заезжали и жили, - распорядился губернатор.

А вот главам районов поручено вести работу местных штабов по ЧС в круглосуточном режиме. Контролировать нужно каждый квадратный метр.

- Омская область каждый год в зоне риска. МЧС предупреждает, Росгидромет предупреждает, но, судя по событиям в Большереченском, Крутинском, Тюкалинском районах, выводы до конца не делаются. Количество природных термоточек увеличивается, - подчеркнул Хоценко.

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