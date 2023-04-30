Мэр Омска Сергей Шелест принял участие в высадке кленов в рамках проекта «Аллея олимпийских чемпионов»

В субботу, 29 апреля, в Омской крепости на берегу Иртыша высадили 60 краснолистных кленов в рамках проекта «Аллея олимпийских чемпионов», реализуемого на средства мецената Сергея Козубенко. Высота каждого саженца составляет около двух метров.

В высадке деревьев приняли участие мэр Омска Сергей Шелест, меценат и инициатор проекта Сергей Козубенко, народный художник России Никас Сафронов, а также олимпийский чемпион Владимир Барнашов.

— Деревья — это первый этап проекта. Дальше у нас будут установлены 22 бюста на улице Думской. Сегодня здесь присутствует Никас Сафронов, который также напишет 60 портретов олимпийских чемпионов и чемпионов мира. Они составят отдельную экспозицию в нашем муниципальном музее, — сказал Сергей Шелест.

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

За высаженными деревьями будет обеспечен полноценный уход, включающий в себя регулярный полив и кронировавние.

Напомним, в этом году к 307-годовщине со дня основания Омска на средства другого мецената, основателя группы компаний «Титан» Михаила Сутягинского, на Иртышской набережной появится еще один не менее знаковый объект — памятник основателю города Ивану Бухгольцу. Работа над девятиметровым монументом сейчас идет в мастерской скульптора Михаила Минина.