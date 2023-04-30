В Омске пенсионер в пьяном угаре пытался зарезать свою жену

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пытался зарезать свою жену в пьяном угаре омский пенсионер. О задержании 67-летнего омича рассказали в региональном управлении МВД.

Конфликт между супругами разгорелся во время распития спиртного. Недолго думая глава семьи схватил кухонный нож и воткнул его прямо в грудь возлюбленной.

Женщину с ножевым доставили в больницу, сейчас она находится под наблюдением врачей.

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