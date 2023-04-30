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НовостиПроисшествия30 апреля 2023 6:57

70-летняя омичка вложила все сбережения в фондовый рынок и стала жертвой аферистов

Женщина поняла, что ее обманули, когда не получила прибыль
Андрей ОБНОРСКИЙ

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Стала жертвой аферистов 70-летняя омичка, которая вложила 200 тысяч рублей в «фондовый рынок». Подробности рассказали в областной полиции.

На удочку мошенников попалась пенсионерка из Советского округа. Неизвестные предложили ей заработать, положив на счет последние деньги.

Опомнилась женщина лишь тогда, когда инвестиции не принесли прибыли. Ей пришлось обратиться в УМВД, где теперь расследуют очередное уголовное дело о дистанционном мошенничестве.

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