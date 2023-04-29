В Омской области по 150 тысяч рублей получат жители деревни Луговая, у которых сгорели дома

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Жители деревни Луговая, у которых сгорели дома, получат по 150 тысяч рублей. Об этом сообщил врио губернатора Виталий Хоценко.

Поставил задачу оперативно начать выплаты - 100 тысяч рублей из резервного фонда правительства Омской области и 50 тысяч рублей от Минтруда. Плюсом к этой сумме добавим выплату от муниципалитета, - написал глава региона.

Между тем, пострадавших не оставят без крова. Шесть семей будут обеспечены жильем. Такая задача поставлена перед главой Тюкалинского района Иваном Куцевичем.

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