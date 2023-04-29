Очаг бешенства обнаружен в деревне Красный Яр Омской области

Фото: Евгений САЗОНОВ
В деревне Красный Яр Омской области обнаружен очаг бешенства. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.
Вирус подтвердился у домашней собаки. Отобранный у животного биоматериал был направлен в областную ветлабораторию.
Сейчас ветеринарной службой проводится комплекс мероприятий для недопущения распространения заболевания и ликвидацию очага. Между тем, это не первый случай обнаружения заболевания в регионе.
- На сегодня на территории Омской области зарегистрировано 16 очагов бешенства, после выполнения комплекса противоэпизоотических мероприятий сняты ограничения с шести очагов. Как показывает анализ, заражение домашних животных бешенством в большинстве случаев происходит при контакте с зараженными дикими животными, - профильном ведомстве.
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