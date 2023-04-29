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НовостиОбщество29 апреля 2023 7:58

Омичку переселят в квартиру в центре Левобережья, взамен аварийной на Чередовых

Сейчас ведется оформление документов о предоставлении жилья
Андрей ОБНОРСКИЙ
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Фото: Михаил ФРОЛОВ

Омичка Елена Франц просто получила квартиру на улице Дианова. На условиях соцнайма женщина переехала из аварийного дома, расположенного в микрорайоне Чередовом.

Ее дом признан аварийным еще в 2018 году. Жилье на 5 этаже уже было непригодным для проживания. Да и ютиться на 22 «квадратах» стало тяжело.

Теперь в распоряжении омички однокомнатная квартира в 30 квадратных метров». Помещение уже осмотрено новой хозяйкой, ведется оформление документов. Совсем скоро Елена Франц справит новоселье.

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